نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- محاكمة دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت".. أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الإثنين محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المشهورة باسم "أموال الصمت" في محكمة في نيويورك.

تتعلق هذه القضية بتهمة دفع أموال للممثلة السينمائية الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغال قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وفقًا لصحيفة "الجارديان"، تعتبر هذه الإجراءات يومًا مهمًا للغاية في تاريخ الولايات المتحدة. إذ يكون ترامب أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه محاكمة جنائية. وتأتي هذه المحاكمة في ظل المنافسة الشديدة التي خاضها ترامب على منصب الرئاسة الأمريكية مع جو بايدن.

تنبع القضية الجنائية التي تم رفعها ضد ترامب من مزاعم تستره على دفع أموال لستورمي دانيلز وكارين ماكدوغال قبل الانتخابات العامة في عام 2016. وزعم ممثلو الادعاء أن ترامب شارك في مخطط للتستر على هذه الدفعات المالية من خلال محاميه آنذاك مايكل كوهين. وأشاروا إلى أنه قد قام بذلك بسبب قلقه من أن هذه اللقاءات قد تؤثر سلبًا على حملته الانتخابية، وبالتالي قام بدفع هذه الأموال لشراء صمت الطرفين.

وأفاد مكتب المدعي العام في منطقة مانهاتن بأن ترامب قدم 11 شيكًا بطرق غير قانونية، وقام بتوقيع تسعة منها. وأشاروا إلى أن منظمته قامت بتمرير هذه الشيكات عن طريق تصريفها كمدفوعات قانونية تم تقديمها بناءً على اتفاقية توكيل غير حقيقية.

وأوضح ممثلو الادعاء أنه من خلال تقديم هذه المدفوعات بصفتها تعويضًا عن خدمات قانونية، قام ترامب بإدخال معلومات كاذبة في سجلات الأعمال التجارية. وأضافوا أنه قام بذلك بقصد الاحتيال وارتكاب جريمة أخرى، بالإضافة إلى تقديم المساعدة وإخفاء ارتكابها.