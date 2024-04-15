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أحمد جودة - القاهرة - حقيقة أم مجرد تهديد؟.. اسرائيل تتعهد برد الضربات وإيران تؤكد أن هذه مجرد تهديدات

في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل مع تصاعد التهديدات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية، وأيضًا تبادل الاتهامات والتصريحات النارية، يبرز السؤال حول مدى جدية هذه التهديدات وما إذا كانت ستتحول إلى أفعال على أرض الواقع.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها أبرز تصريحات المسؤولين الإيرانيين والإسرائيليين، لفهم أبعاد الوضع الحالي وتقييم مدى احتمالية حدوث تصعيد عسكري.

تهديدات إسرائيلية بالرد على إيران

بعد تعهد إسرائيل بالرد على ضربات إيران، أكد المبعوث الإيرانى للأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، أن التقارير الواردة بخصوص تعهدات مسؤولين إسرائيليين بالرد على ضربات إيران هى مجرد تهديدات لا تنطوي على أفعال.

وكشف خلال حديثه لشبكة سكاى نيوز البريطانية عقب جلسة مجلس الأمن في نيويورك والتي أذيعت اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، أن الإسرائيليين يعلمون أن ردنا المقبل سيكون أكثر حسمًا.

مبعوث إيراني: إيران لها الحق في الرد على إسرائيل

وأضاف المبعوث الإيراني مجيبًا عما إذا كانت بلاده خاطرت بالتصعيد نحو حرب أوسع، أن إيران لها الحق الكامل في الرد على إسرائيل باعتبارها هي التي بدأت العدوان ضد مباني إيران الدبلوماسية، متابعًا: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك رد عسكري من جانب إسرائيل".

ومن الجدير بالذكر، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول دون ذكر اسمه تعهدات برد ضخم على إيران.

وفي سياق متصل، كانت إيران قد أطلقت قرابة 300 مسيرة وصاروخ على إسرائيل ردًا على استهدافها للقنصلية الإيرانية في سوريا خلال الشهر الجاري.