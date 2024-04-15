العالم اليوم - بيان إسرائيلي جديد بشأن "العودة إلى شمال غزة"

انتم الان تتابعون خبر بيان إسرائيلي جديد بشأن "العودة إلى شمال غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 01:25 مساءً - جدد الجيش الإسرائيلي تحذيراته للفلسطينيين في غزة، من العودة إلى شمالي القطاع المنكوب.

وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، الإثنين: "رسالة موجهة إلى سكان غزة، منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة قتال خطيرة وبالتالي نكرر دعواتنا لكم في البقاء في المناطق الإنسانية والمآوي في منطقة جنوب القطاع، وتجنب محاولة العودة إلى شمال القطاع وذلك حفاظا على سلامتكم".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مسؤولين صحيين في غزة مقتل 5 أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم في شمالي القطاع الذي دمرته الحرب.

وكان شمالي غزة هدفا مبكرا في الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، وسويت مناطق شاسعة في الشمال بالأرض، مما أجبر الكثير من السكان على الفرار جنوبا.

ويعيش حوالي 250 ألف شخص في الشمال الآن وفق تقارير، بينما منع الجيش الإسرائيلي معظم النازحين من العودة طوال فترة الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر قائلا إنها منطقة قتال نشطة.

وقلص الجيش الإسرائيلي عدد قواته في غزة، وقال إنه خفف سيطرة حماس على الشمال، لكن إسرائيل لا تزال تشن غارات جوية وعمليات برية.