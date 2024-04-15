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أحمد جودة - القاهرة - بلغت 33,797 شهيد.. صحة غزة تكشف عن عدد الضحايا الجديد

تتصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع تزايد حصيلة الضحايا والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وهناك معلومات طبية تشير إلى ارتفاع عدد الشهداء نتيجة المجازر الجديدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق أهالي غزة.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول عدد ضحايا غزة التي راحت ضحية العنف والضربات الإسرائيلية.

بلغت 33،797 شهيد.. صحة غزة تكشف عن عدد الضحايا الجديد

ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 33،797 شهيد

أعلنت مصادر طبية، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33،797 شهيد، أكثرهم من الأطفال والنساء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76،465 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها 68 شهيدًا إلى المستشفيات، و94 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومن الجدير بالذكر، بدأ العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ السابع من أكتوبر عام 2023، وجاء ذلك بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على الجيش الإسرائيلي في ذات التاريخ، ونجم عن هذا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي استشهاد العديد من الفلسطينيين الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي والذي رد الضربات لفلسطين بأقسى الطرق.