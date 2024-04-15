نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وبعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، برقيات تهنئة للفائزين بانتخابات مجلس الأمة 2024، والتي تعتبر الأولى بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد نهاية العام الماضي.

وعبر الصباح عن "خالص تهانيه بالثقة التي أولاها المواطنون بانتخابهم الفائزين بعضوية مجلس الأمة" داعيا الفائزين بالتوفيق "لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه".

كما عبر الصباح عن "بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية الاستشارية المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت الانتخابات بكل كفاءة وشفافية".

وأشاد: "بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديمقراطي".