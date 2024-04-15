نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يخسر محاولته الثانية لإقالة القاضي المسؤول عن قضية جنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد خسر محاولته الثانية لإقالة القاضي المسؤول عن قضية جنائية تتعلق بأموال الصمت الانتخابي.

وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.

وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترامب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.

وفي جلسة الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترامب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.

وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترامب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترامب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها "تهديدية وتحريضية" و"تشويه للسمعة".