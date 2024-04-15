نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يصل المحكمة ويدخل التاريخ كأول رئيس سابق يواجه محاكمة جنائية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى قاعة المحكمة بمنطقة مانهاتن السفلى، الاثنين، حيث سيدخل التاريخ كأول رئيس سابق يُحاكم بتهم جنائية.

ويزعم ممثلو الادعاء أن ترامب قام بتزوير سجلات الأعمال لإخفاء سداد مدفوعات الأموال المدفوعة، لإسكات نجمة سينمائية إباحية، والتي تم سدادها، للتأثير على نتائج انتخابات عام 2016 الرئاسية.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب، ونفى وجود علاقة غرامية مع نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وبعد عدة محاولات لتأخير المحاكمة، من المتوقع أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين قريبًا.

وفي نهاية المطاف، سيتم اختيار هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا، مع 6 مناوبين من بين مجموعة مكونة من 100 من سكان مانهاتن، ليصبح مجموع هيئة المحلفين 18 شخصًا.