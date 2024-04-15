العالم اليوم - تقرير: 5 صواريخ إيرانية أصابت قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 05:22 مساءً - كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "آيه بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل، فيما سقطت 4 صواريخ على قاعدة أخرى.

وأكد مسؤول أميركي كبير لشبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية، الإثنين، بأن قاعدتين جويتين إسرائيليتين تعرضتا لما لا يقل عن 9 صواريخ إيرانية اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار لطائرة نقل واحدة.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن 5 صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم الجوية الجنوبية، مما أدى إلى إتلاف طائرة نقل من طراز "سي-130" ومدرج غير مستخدم ومستودعات فارغة، مؤكدا أن 4 صواريخ باليستية إضافية أصابت قاعدة النقب الجوية، لكن لم تسجل أضرار كبيرة.

وبحسب المسؤول، فإن العديد من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل لم تصل إلى وجهتها، إما بسبب فشل أثناء الإطلاق أو خلل أثناء الطيران.

كما أكد 3 مسؤولين أميركيين لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الإثنين، أن حوالي نصف الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على إسرائيل فشلت عند الإطلاق أو تحطمت قبل الوصول إلى أهدافها.

دعم أميركي

وقالت القيادة الوسطى الأميركية، الإثنين، إن القوات الأميركية، بدعم من مدمرات القيادة الأوروبية الأميركية، دمرت أكثر من 80 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه و6 صواريخ باليستية على الأقل كانت تستهدف إسرائيل من إيران واليمن خلال ليل السبت وحتى الأحد.

وكشفت القيادة الأميركية، أن ذلك يشمل صاروخا باليستيا على منصة الإطلاق و7 طائرات بدون طيار تم تدميرها على الأرض قبل إطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن.

هجوم غير مسبوق

وشنت إيران ليل السبت الأحد، أول عملية عسكرية مباشرة من نوعها ضد إسرائيل، باستخدام أكثر من 300 مسيرة وصاروخ، وذلك ردا على الضربة التي نسبت إلى إسرائيل واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدت إلى قتل قيادات بالحرس الثوري الإيراني.

وبينما تصدت الدفاعات الإسرائيلية لـ 99 بالمئة من المسيرات والصواريخ الإيرانية، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الهجوم حقق أهدافه بالكامل.