اضطهاد واعتداء على الدولة.. ترامب يشن هجومًا ضد القضاء الأمريكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 06:31 مساءً - انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، القضية المرفوعة ضده لدى وصوله إلى قاعة المحكمة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ترامب للصحفيين إن القضية المرفوعة تعد اضطهادًا واعتداء على أمريكا.

وأضاف أنه لم يسبق لأحد أن يرى شيئًا مثل ذلك، واصفًا القضاء الأمريكي بأنه غير نزيه وملاحقته تحدث لأغراض سياسية.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن الجنائية، حيث سيتم اختيار هيئة محلفين في محاكمته المالية بسبب أموال دفعها لممثلة قبل انتخابات عام 2016، ما يمثل لحظة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث تعد أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد يستغرق اختيار هيئة المحلفين أسبوعا أو أكثر وسيتم مراقبته عن كثب حيث يترشح ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، لولاية ثانية في البيت الأبيض من طاولة المدعى عليه.

وبدءا من اليوم، ينتظر ترامب 88 تهمة بـ4 محاكمات جنائية.

ويمكن أن تكون هناك بعض الحجج القانونية والتدبير المنزلي قبل بدء اختيار هيئة المحلفين، وعندما يحدث ذلك، من المقرر استدعاء عشرات الأشخاص إلى قاعة المحكمة لبدء عملية العثور على 12 محلفا، بالإضافة إلى ستة مناوبين.

ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.