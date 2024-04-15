مقتل 7 مدنيين وإصابة 46 آخرين بقصف أوكراني خلال أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 مساءً - قتل 7 مدنيين بينهم طفل وأصيب 46 آخرون بينهم 4 أطفال في جمهورية دونيتسك جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال أسبوع.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك داريا موروزوفا: "قتل7 مدنيين بينهم طفل في الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل، وبلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 46، بينهم 4 أطفال".

وبلغ عدد ضحايا القصف الأوكراني للمناطق المدنية في جمهورية دونيتسك منذ عام 2014 بعد الانقلاب على السلطة في كييف 9228 قتيلا، بينهم 239 طفلا، وعدد الإصابات 13714، بينهم 877 طفلا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق المأهولة والبنية التحتية في لوغانسك ودونيتسك بالصواريخ والقذائف العنقودية والمسيرات عقابا لهم على ولائهم لروسيا، وانتظارهم تحرير الجيش الروسي الأراضي التي ما زالت تخضع لكييف في الجمهورية.