بلينكن: لا نريد تصعيدا مع طهران لكننا سنستمر بالدفاع عن إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 مساءً - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لا تريد أي تصعيد مع إيران لكنها ستواصل الدفاع عن إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته طهران ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال بلينكن في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء العراقي محمد علي تميم اليوم الاثنين: "لا نريد تصعيدا لكننا سنواصل الدفاع عن إسرائيل وحماية طواقمنا في المنطقة".

وأضاف: "أعتقد أن نهاية الأسبوع أثبتت أن اسرائيل ليست مضطرة إلى الدفاع عن نفسها بمفردها حين تكون ضحية اعتداء، هجوم".

وأشار بلينكن إلى نشاط دبلوماسي مكثف شهدته "الساعات الـ36 الماضية بهدف تنسيق رد دبلوماسي في محاولة لمنع التصعيد" في المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء العراقي عن "خشيته من انزلاق المنطقة بكاملها إلى نزاع أكثر اتساعا يهدد الأمن الدولي".

وقال "ندعو تاليا جميع الأطراف الى ضبط النفس".

وفي المقابل، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقسى وأكثر حزما.