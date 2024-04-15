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أحمد جودة - القاهرة - حماس: الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتًا للإفراج عن أسراه ليستأنف بعدها الحرب والإبادة

في ظل التصاعدات المتواصلة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس، يبحث الكثيرون بشكل مستمر عن آخر المستجدات بخصوص الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهو ما تقدمه بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة.

آخر مستجدات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، أن الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف شلال الدم والمجازر في غزة، مضيفًا خلال تصريح صحفي، أنه لا تنازل عن الانسحاب الكامل وعودة النازحين بحرية إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن محاولات نتنياهو وحكومته للإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت، ولا بديل عن صفقة حقيقية مع المقاومة.

ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أسراه

وتابع: «الاحتلال يريد اتفاقا مؤقتًا للإفراج عن أسراه، ليستأنف بعدها الحرب والإبادة».

وأردف: «بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار».

وشدد الرشق على أن استهداف الاحتلال المدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية، علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار، قائلًأ: «إن إسرائيل منبوذة والرأي العام العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة».

ومن الجدير بالذكر، بدأ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر عام 2023، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على الجيش الإسرائيلي والذي نتج عنه وقوع العديد من القتلى والأسرى الإسرائيليين، مما دفع الكيان الصهيوني للرد على ذاك الهجوم بأقسى الطرق الممكنة راح ضحيتها وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين أغلبيتهم من النساء والأطفال.