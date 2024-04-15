نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذيعة تحرج كاميرون بسؤال عن رد فعل بريطانيا في حال تعرض قنصليتها للقصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرجت مذيعة قناة "سكاي نيوز" وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بسؤال غير متوقع عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل مساء السبت.

وقال كاميرون خلال المقابلة أن مهاجمة إيران لإسرائيل كان عملا متهورا، لتوجه له المذيعة السؤال غير المتوقع قائلة "ماذا ستفعل بريطانيا لو سويت قنصليتها بالأرض؟".

ورغم تفاجئه بالسؤال أجاب كاميرون أن الرد البريطاني في مثل هذه المواقف سيكون قويا للغاية، لتحاصره المذيعة في الزاوية قائلة إن هذا سيكون ذات الجواب الإيراني على هجومهم الأخير.

وأعرب كاميرون في وقت سابق عن أمله بألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني، قائلا في حديث بشبكة "سكاي نيوز": "المملكة المتحدة تأمل ألا ترد إسرائيل على إيران وبدلا من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة حماس الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة".

يأتي ذلك عقب توجيه إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.