العالم اليوم - غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 05:22 مساءً - حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، يوم الخميس، من أنّ الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

جاء ذلك لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وقال غوتيريش "في غزة، أدّت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني. وأكد أنّ مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمّر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع. وحث الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف على الإقرار المهم الذي ينبغي أن تتطلع به السلطة الفلسطينية في غزة والعمل على تمكينها من العودة.

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