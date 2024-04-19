نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. وزير الشركات الإيطالي يزور مصر ويلتقي مع عدد من الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة إيطاليا بالقاهرة، عن زيارة وزير الشركات الإيطالى ومنتج صنع فى إيطاليا، عضو مجلس الشيوخ أدولفو أورسو.

ومن المقرر أن يعقد أورسو، ندوتين صحفيتين أثناء زيارته القاهرة والتى تتم يومى 22 و23 أبريل.

ويلتقى الوزير الإيطالى خلال زيارته مع عدد من الوزراء المصريين لمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة والتعاون بين إيطاليا ومصر.

وفي سياق آخر، احتفلت سفارة إيطاليا بالقاهرة، بيوم التصميم الإيطالي 2024، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصرية الرئيسية، عبر تنظيم حدث بعنوان "من الهالك إلى الذوق الرفيع" في الفترة بين 18-21 أبريل في مبنى The Factory والهناجر بوسط البلد في القاهرة.

وستركز موضوعات الحفل على الابتكار، الاستدامة، الشمولية وتهدف المبادرة إلى تعزيز مسئولية السكان وثقافة "الاستهلاك الأكثر وعيًا"، فضلًا عن دعم صناعة تصميم أكثر ابتكارًا وصديقًا للبيئة.

وشهد الحفل افتتاح العمل الفني "دورة الحياة: لبنة أداء" الذي أنشأه استديو التصميم المصري سقالة للإشادة بالدور الإيطالي المعترف به عالميًا في الترويج للتصميم وخاصة موضوعات التصميم الإيطالي في هذا العام الذي حرصت السفارة دائمًا على نشره من خلال مبادرات وفعاليات مماثلة في مصر.

كما تم عرض "المقعد الأحمر" كدليل على المبادرة المناهضة لقتل النساء والعنف ضد المرأة التي تروج لها الجمعية العامة للمرأة، والتي انضمت إليها وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

وعقب نهاية الحدث تم نقل "المقعد الأحمر"، إلى مقر إقامة السفير الإيطالي في القاهرة، ويمثل المقعد الأحمر في الواقع رمزًا للفراغ الذي تركته كل امرأة تعرضت للقتل في المجتمع.

وتعد كل هذه المشروعات، المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، وتمثل قدرة التصميم على نقل رسائل ومقترحات ملموسة في مواجهة التحديات التي تفرضها مكافحة تغير المناخ، وتحويل الاقتصادات نحو الاستدامة، ومكافحة جميع العنف والتمييز ضد المرأة.