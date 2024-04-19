نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إسرائيل ترد على إيران بإطلاق الصواريخ.. والدفاع الجوي يشتبك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أن إسرائيل ترد على إيران، منوهة إلى إصابة صواريخ إسرائيلية مواقع في إيران، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، منوهة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوكالة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».