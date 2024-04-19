نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من مجلس الشيوخ التشيكي يزور القاهرة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة التشيك في القاهرة عن وصول وفد رفيع المستوى من مجلس الشيوخ التشيكي لإجراء زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية في الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري، برئاسة البروفيسور جيري دراهوش النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكي.

ووفق بيان وزعته سفارة التشيك بالقاهرة، وحصلنا على نسخة منه، يضم الوفد كلًا من جيري روجيتشكا رئيس لجنة التعليم والعلوم والثقافة وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وجانا هافليكوفا نائبة وزير العلوم والبحث والابتكار التشيكية.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات رئيسية، حيث من المقرر أن يلتقي الوفد التشيكي بعدد من المسؤولين المصريين لمناقشة سبل التعاون في حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب القطع الأثرية، إلى جانب التعاون في مجالات العلوم والبحث العلمي والابتكار.

وسيستقبل الوفد الزائر في القاهرة كل من بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما سيقيم المجلس الأعلى للثقافة يوم 23 أبريل حدثًا خاصًا لعرض الثقافة والأدب واللغة التشيكية على كبار ممثلي الثقافة المصرية، فيما سيزور الوفد أيضًا موقع آثار أبو صير الأثري حيث تعمل بعثة علمية تشيكية في مجال علم المصريات والحفريات هناك.