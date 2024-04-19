نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ترشيحها.. من هي أنجلينا أيكهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رشح الاتحاد الأوروبي أنجلينا أيكهورست كسفيرة للاتحاد الأوروبي في مصر خلفا للسفير الحالي كريستيان برجر.

وتشغل أنجلينا حاليًا منصب المدير العام لأوروبا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي وعملت سابقًا كسفيرة للاتحاد الأوروبي في لبنان.

وأنجلينا جولييتا فرانسيسكا أيكهورست هي دبلوماسية هولندية وموظفة مدنية أوروبية، وهي حاليا المديرة الإدارية لأوروبا وآسيا الوسطى في دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بروكسل، بلجيكا.

والسفيرة أنجلينا أيكهورست هي المدير الإداري للخدمة الخارجية الأوروبية في أوروبا منذ سبتمبر 2021. من قبل، كانت المدير الإداري بالنيابة ثم المدير الإداري لأوروبا وآسيا الوسطى (2019-2021)، ونائب المدير الإداري/ مدير أوروبا الغربية وغرب البلقان وتركيا، وكبير المفاوضين لحوار بلغراد بريشتينا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي (2015-2019).

منذ عام 1996، عملت السيدة أيكهورست مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المديريات العامة للعلاقات الخارجية في بروكسل والأردن وسوريا. في لبنان، كانت سفيرة الاتحاد الأوروبي/ رئيسة الوفد (2011-2015).

كما عملت في مصر والصومال ونيويورك مع القطاع الخاص والأمم المتحدة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية (1989-1996).

ولدت السيدة أيكهورست في هولندا، وهي حاصلة على درجة الماجستير في لغات وثقافات الشرق الأوسط وفي العلاقات الدولية، كما أنها حاصلة على دبلومات الدراسات العليا في القانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون المنظمات الدولية، وتتحدث اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، ولديها فهم جيد للإيطالية والإسبانية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق، إنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو "1.07 مليار دولار" للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.

ووافقت مصر الشهر الماضي على برنامج دعم موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي واتفاق مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة.

وقال البيان إن المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض.

ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.