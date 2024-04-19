نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حالة التأهب القصوى: صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان.. وهذا رد إيران المسبق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع "انفجارات قوية" قرب أصفهان، وكذلك أكدت محطة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أمريكي باستهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

أفادت قناة ABC الأميركية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعًا في إيران. ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات في العراق وسوريا.

وأشارت صحيفة "إيران إنترناشونال" إلى سماع عدة انفجارات في أصفهان، في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، سمع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم.

في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران، في الوقت الذي يعقد فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعًا لبحث الضربة الصاروخية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بإغلاق المجال الجوي الإيراني وتعليق الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وعدد من المطارات الأخرى في البلاد.

غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام سورية أن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية، حيث أفادت مصادر إعلامية بتنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

وأخيرًا، نقلت وسائل إعلام عراقية عن تحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل.

وكانت أكدت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نبأ سماع انفجارات في مطار أصفهان المركزي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت الوكالة إلى حدوث اشتباكات بين الدفاع الجوي الإيراني وطائرات إسرائيلية بطهران وسماع دوي انفجارات في مدينة قهجاورستان شمال غربي أصفهان.

أكدت وسائل إعلام سورية، سماع دوي انفجارات في مناطق محافظة السويداء الجنوبية على إثر غارات إسرائيلية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن

كانت أفادت تقارير إعلامية الجمعة بسماع دوي انفجارات في إيران وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن، بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية برد على هجوم إيراني استهدف نهاية الأسبوع الماضي إسرائيل. وأصرت إسرائيل إلى تنفيذ رد عسكري على الهجوم الإيراني رغم المناشدات الغربية خاصة الأمريكية بعدم تصعيد التوتر في المنطقة. وكانت إيران قد شنت ليل السبت الأحد الماضي هجوما بمئات المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل ردا على هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الجاري.

رد إيران المسبق: يمكننا مراجعة العقيدة النووية

على صعيد متصل، أعلن قائد قوات حماية المراكز النووية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أحمد حق طلب في وقت سابق اليوم أنه إذا كانت إسرائيل تريد استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية للضغط على إيران، فأنه من المحتمل إعادة النظر ومراجعة العقيدة النووية والغاء الاعتبارات المعلنة سابقا.

العميد أحمد حق: يمكننا مراجعة العقيدة النووية

وقال حق طلب، في تصريح له تعليقًا على الإجراء المحتمل لإسرائيل ردًا على عملية "الوعد صادق" بشأن مهاجمة المنشآت النووية في البلاد، إن هذه التهديدات ليست بجديدة وليست وليدة اليوم أو أمس، بل أن إسرائيل تطلق تهديدات منذ سنوات، وقد أقدمت على أعمال تخريبية وارهابية في مجال الصناعة النووية الإيرانية، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية.

وشنت إيران ليلة (السبت - الأحد) الماضية هجومًا، هو الأول من نوعه، على إسرائيل بإطلاق عدد كبير من المسيرات والصواريخ باتجاه أراضيها أطلقت عليه اسم عملية "الوعد الصادق".