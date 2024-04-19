نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | إسرائيل شنت الحرب على إيران وبدأت بـ أصفهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل | إسرائيل شنت الحرب على إيران وبدأت بـ أصفهان، نقلت قناة "ABC news "عن مسؤول أميركي، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعًا في مدينة أصفهان وسط إيران، وذلك في الوقت الذي سُمعت فيه انفجارات في كل من سوريا والعراق، ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير التي تحدثت عن وقوع هجمات في العراق وسوريا.

من جانبها، نفت إيران الأنباء التي تحدثت عن استهداف مدينة أصفهان بواسطة هجمات صاروخية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها أسقطت عددًا من الطائرات المسيرة.

وأفاد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية بأنه تمكنت قوات الدفاع الجوي الإيرانية من إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح، مشيرًا إلى أن الهجوم تم تنفيذه من خارج الأراضي الإيرانية.

انفجارات في منطقة شاهين

ذكرت مصادر لوكالة أنباء فارس الإيرانية أنهم سمعوا دوي ثلاث انفجارات قرب قاعدة للجيش في شمال غرب مدينة أصفهان، وأفاد موقع إيران إنترناشونال الإخباري بسماع عدة انفجارات في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز في وسط إيران.

ذكرت التقارير الإعلامية أن سكان منطقة زردنجان في أصفهان سمعوا عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من المنشأة النووية. ووفقًا لتلك التقارير، حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم.

تشديد الحالة القيادية وإغلاق المجال الجوي

في الوقت نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته عبر إيران، بينما يجتمع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمناقشة الهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن السلطات قامت بإغلاق المجال الجوي الإيراني وتعليق الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وعدة مطارات أخرى في البلاد.

سوريا.. انفجارات في جنوب محافظة السويداء

في سوريا، ذكرت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات في جنوب محافظة السويداء، جنوب البلاد، نتيجة لغارات جوية منسوبة إلى إسرائيل.

وأفاد موقع السويداء 24 الإخباري بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

ووفقًا لموقع السويداء 24، نقلت مصادر إعلامية عن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين مناطق قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي، مما تسبب في خسائر مادية.

بالرغم من سماع دوي انفجارات في المنطقة، إلا أنه لم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، حسب تقارير موقع السويداء 24.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل، دون تأكيد حدوث أي انفجارات.

إيران سترد بقوة على إسرائيل

وفي إطار التطورات، حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن إيران سترد بقوة إضافية على أي تقدير سيء يأتي من إسرائيل.

أكد أنه في حال وقوع أي استخدام للقوة أو عدوان على المصالح الإيرانية، فإن طهران لن تتردد في الرد بشكل فوري وحاسم وقوي، وستجعل الجانب الإسرائيلي يندم بشكل قاطع وكامل. كما أشار إلى أن هذا القرار غير قابل للتغيير.

من جانبه، أكد العميد أحمد حق طلب، قائد حرس الحماية والأمن للمراكز النووية الإيرانية، أن القوات المسلحة مستعدة تمامًا للتصدي لأي تهديد، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون معلومات دقيقة حول المراكز النووية التابعة للعدو الصهيوني، وتم تحديد كافة الأهداف المحتملة.