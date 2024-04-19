نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول أميركي: صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في أصفهان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت محطة إيه.بي.سي نيوز الإخبارية نقلا عن مسؤول أميركي استهداف صواريخ إسرائيلية موقعا في أصفهان وسط إيران، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في كل من سوريا والعراق.

ذكرت قناة ABC الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا في إيران. ولم يتمكن هؤلاء المسؤولون من تأكيد التقارير عن هجمات على العراق وسوريا.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي القول إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق مشيرا إلى أن الهدف ليس نوويا.

من جانبها نفت إيران استهداف أصفهان بهجمات صاروخية وأكدت إسقاطها عددا من الطائرات المسيرة. وقال المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية إنه تم إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاع الجوي للبلاد، مشيرا إلى أن الهجوم تم تنفيذه من خارج الأراضي الإيرانية.

وقالت مصادر لوكالة أنباء فارس الإيرانية إنه سمع دوي 3 انفجارات قرب قاعدة للجيش شمال غرب أصفهان، حيث أشار موقع إيران إنترناشونال الإخباري إلى سماع دوي عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وأفادت التقارير الإعلامية بسماع سكان منطقة زردنجان في أصفهان أصوات عدة انفجارات في الساعة 4:30 صباحًا، بالقرب من المنشأة النووية، حيث حاولت الدفاعات الجوية الإيرانية التصدي للهجوم، حسب تلك التقارير.

حالة تأهب وإغلاق المجال الجوي

في الأثناء، أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى في جميع قواعده ومعسكراته في عموم إيران، في الوقت الذي يعقد فيه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا لبحث الهجوم الذي استهدف أصفهان.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات أمرت بإغلاق المجال الجوي الإيراني وتعليق الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وعدد من المطارات الأخرى في البلاد.

استهداف مواقع في سوريا

وفي سوريا، قالت وسائل إعلام محلية إن هناك أنباء عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب البلاد إثر غارات إسرائيلية.

وأكد موقع السويداء 24 الإخباري أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية أن غارة جوية استهدفت كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي، مما أدى لخسائر مادية.

ولم يتم تأكيد قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي لمحافظة السويداء، رغم سماع دوي انفجارات في المنطقة، حسب السويداء 24.

كما أفادت وسائل إعلام عراقية بتحليق مكثف للطائرات الحربية في أربيل والموصل، دون التأكد من وقوع أي انفجارات.

تحذير إيراني

وكان قد حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن إيران سترد بمزيد من القوة على ما وصفه بـ "أي سوء تقدير" من جانب إسرائيل.

وأكد أنه في حال أي استخدام للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية، فان طهران وفي إطار استيفاء حقها الذاتي، لن تتردد للحظة في الرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي ويجعل الجانب الإسرائيلي يندم بشكل قطعي وكامل، موضحا ان هذا القرار غير قابل للتغيير.

من جانبه، قال قائد حرس الحماية والأمن للمراكز النووية الإيرانية، العميد أحمد حق طلب إن القوات المسلحة في جهوزية كاملة، مضيفا: "لدينا المعلومات اللازمة عن المراكز النووية للعدو الصهيوني وتم تحديد كافة الأهداف الموجودة.