نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تحطم طائرة في إحدى أقاليم جنوب روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحطمت طائرة في منطقة كراسنوغفارديسكي بإقليم ستافروبول في جنوب روسيا، دون وقوع إصابات، وفقًا لتصريحات حاكم المنطقة فلاديمير فلاديميروف اليوم (الجمعة) عبر قناته في تطبيق "تليغرام".

وكانت وكالت الانباء الصينية، سينخوا، ذكرت، منذ قليل أنه في صباح اليوم الجمعة 19 إبريل 2024، تعرضت طائرة للتحطم، في منطقة كراسنوغفارديسكي بإقليم ستافروبول في جنوب روسيا.

تأتي مثل هذه الاخبار، على هامش أحداث متصاعدة وملتهبة، لا سيما وقد أتى الرد الإسرائيلي تجاه إيران، وكذلك كما قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة، وأوضح أن الدعم الإنساني لم يزد سوى قليلًا جدًا. وشدد على أن المساعدات الحالية التي تصل إلى غزة "غير كافية على الإطلاق".

وحذر بوريل من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية، وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية.