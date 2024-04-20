الإمارات وفرنسا تؤكدان أهمية وقف النار في السودان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، أهمية وقف إطلاق النار في السودان، والعودة للمسار السياسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتصال بين الزعيمين تناول مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد الجانبان أهميّة إنهاء الأزمة "بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني ويُلبّي تطلعاته نحو التنمية والازدهار".

وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها "وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط".