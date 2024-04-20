نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وفاة شخص على الأقل وإصابة آخرين عقب انفجار داخل قاعدة "كالسو" جنوبي العاصمة بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتناقل وسائل إعلام أنباءًا عاجلة حول وفاة شخص على الأقل وإصابة عدد من الآخرين.

ووفقًا لوكالة فرانس برس التي نقلت عن مصادر أمنية، وقع انفجار في قاعدة عسكرية في العراق فجر السبت، مما أسفر عن وفاة شخص على الأقل وإصابة عدد من الآخرين.

أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء الجمعة، بأن دوي انفجار قوي هز شمال محافظة بابل بوسط البلاد، فيما أشارت إلى أن هناك تقارير تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة "كالسو" التابعة لقوات الحشد الشعبي.

بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين، أن انفجارًا ضخمًا وقع في قاعدة "كالسو" جنوبي العاصمة بغداد.

تُعرف قاعدة كالسو، المعروفة أيضًا باسم "فوب كالسو" أو COS Kalsu أو معسكر كالسو، باعتبارها منشأة عسكرية أمريكية في محافظة بابل، العراق، وتقع على بعد 20 ميلاً جنوب بغداد. تم إغلاقها من قبل أعضاء فريق اللواء القتالي الأول، فرقة الفرسان الأولى، في 12 ديسمبر 2011، كجزء من عمليات انسحاب القوات الأمريكية من العراق.







