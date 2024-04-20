العالم اليوم - تراجعات في وول ستريت وسط عمليات بيع عنيفة لأسهم التكنولوجيا

انتم الان تتابعون خبر تراجعات في وول ستريت وسط عمليات بيع عنيفة لأسهم التكنولوجيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 11:18 صباحاً - أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز 500 على انخفاض، في جلسة الجمعة، مع تراجع أسهم نتفلكس، لكن مكاسب أمريكان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعا.

وتراجعت أسهم نتفلكس بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بفضل صعود سهم أمريكان إكسبريس، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وأثرت عمليات البيع في أكبر شركات التكنولوجيا بالعالم على الأسهم الأميركية، حيث يستعد متداولو وول ستريت لطوفان من نتائج أعمال قطاع التكنولوجيا الذي كان سببا أساسيا في صعود السوق.

وشهدت الجلسة تراجعا في أسهم شركة "إنفيديا" المتخصصة في الرقائق الإلكترونية، ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وفي جلسة الجمعة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.88 بالمئة ليغلق دون 5 آلاف نقطة عند 4967.20 نقطة، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكتوبر 2022. وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشر بنحو 3.05 بالمئة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع، في جلسة الجمعة، بنسبة 2.05 بالمئة ليصل إلى 15282.01 نقطة، وهو ما يعتبر أسوأ يوم له هذا العام. وعلى أساس أسبوعي تراجع المؤشر بنحو 5.52 بالمئة.

في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56 بالمئة إلى 37986.40 نقطة، وأغلق على ارتفاع أسبوعي طفيف بنسبة 0.01 بالمئة.