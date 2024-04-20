العالم اليوم - صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب

انتم الان تتابعون خبر صورة تثير الجدل.. لحية رونالدو السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 11:18 صباحاً - أثارت صور جديدة للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهر جديد شكل مفاجأة للمتابعين.

وانتشرت صور لنجم نادي النصر أثناء التدريبات بلحية طويلة، وهو ما أثار الجدل حول مدى صحتها.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت الحقيقة، مشيرة إلى أن أصل هذه الصور موجود على حساب رونالدو في حساب "إنستغرام" منذ الأسبوع الماضي، أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية.

وكتب أحد المتابعين: "تبدو جيدة عليه ولكني أعلم أن هذا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويبدو حقيقيا جدا".

ورأى مشجعون آخرون الجانب المضحك من الصورة، مشيرين إلى أن رونالدو في الصورة يشبه زميله الدولي برناردو سيلفا، ونجم مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك.

وغاب رونالدو عن فوز النصر على الفيحاء (3-1)، اليوم الجمعة، في الدوري السعودي، بسبب الإيقاف.