سامح شكري: حذرنا من تبعات الحرب في غزة.. ونرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية سامح شكري إننا قد حذرنا مرارًا من تبعات الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى توسع الصراع في المنطقة. وأكد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي لفتح المعابر الإسرائيلية الستة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في إسطنبول، شدد شكري على أهمية حل المشكلات عبر الحوار وفي إطار الشرعية الدولية. وأشار إلى أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يزيد من التوتر في المنطقة، داعيًا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها نحو تحقيق الاستقرار.

وتابع: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم تواصلوا مع الجانب الإسرائيلي لتخفيف الإجراءات لزيادة حجم دخول المساعدات، فضلا على أن مصر تعاونت مع الشركاء الدوليين لاستصدار قرار من مجلس الأمن وإنشاء ألية تجعل للأمم المتحدة إقامة مركز لتوفير المساعدات في غزة حتى لا تكون خاضعة لتضييف الإجراءات من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن هناك 6 معابر إسرائيلية ويجب أن تلتزم إسرائيل بتوفير المساعدات لأهالي غزة، ولا بد أن يتكاتف المجتمع الدولي ويحقق نفاذ المساعدات.

جدير بالذكر أنَّ سامح شكري وزير الخارجية توجَّه أمس إلى مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك لرئاسة الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا، والتي تعقد على مستوى وزيري الخارجية المصري والجنوب أفريقي، بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن الوزارات والجهات الوطنية المعنية من الجانبين مصر وجنوب إفريقيا.