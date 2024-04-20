العالم اليوم - "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تستأنفان رحلاتهما بشكل طبيعي

انتم الان تتابعون خبر "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" تستأنفان رحلاتهما بشكل طبيعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 03:28 مساءً - قالت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي إنهما استأنفتا رحلاتهما بشكل طبيعي بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول شديدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صدر عن تيم كلارك رئيس طيران الإمارات أن الشركة ألغت حوالي 400 رحلة جوية وأجلت الكثير من الرحلات الأخرى بسبب عاصفة لم يسبق لها مثيل اجتاحت مدينة دبي يوم الثلاثاء.

وبسبب تأثير العاصفة، علقت شركة الطيران تسجيل الوصول للركاب المغادرين من دبي وأوقفت عمليات العبور عبر مطار دبي الدولي، وهو مركز سفر عالمي رئيسي، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين.

وواجه المطار صعوبة في استئناف الحركة الطبيعية بعد أن غمرت السيول المدارج مما أدى إلى تغيير مسار الرحلات الجوية أو تأخيرها أو إلغائها.

وقال متحدث باسم فلاي دبي إن الشركة استأنفت العمل بكامل جدول رحلاتها من المبنيين رقم اثنين وثلاثة بالمطار بعد الاضطرابات المرتبطة بالأحوال الجوية.

وذكر كلارك أن طيران الإمارات وفرت 12 ألف غرفة فندقية و250 ألف قسيمة وجبة للعملاء الذين تضرروا من العاصفة. وأضاف أن الأمر سيستغرق أياما للتعامل مع العدد الكبير من الركاب وإعادة حجز رحلاتهم.