العالم اليوم - عملية "نور شمس".. إسرائيل تعلن قتل 10 فلسطينيين

انتم الان تتابعون خبر عملية "نور شمس".. إسرائيل تعلن قتل 10 فلسطينيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 03:28 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته قتلت خلال مواجهات 10 ناشطين فلسطينيين في عملية مداهمة ما زالت مستمرة حول مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان إن قواته قتلت "خلال مواجهات" مستمرة منذ أكثر من 40 ساعة 10 أشخاص وصفهم بأنهم "إرهابيون".

وأضاف: "عثرت جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك على متفجرات وصادرت العديد من الأسلحة من بينها مسدسات وأسلحة من نوع (M16) ومعدات قتالية أخرى، إضافة إلى معمل للمتفجرات المستخدمة في الأعمال الإرهابية ودمرته".

وذكر البيان: "منذ بداية العملية، أصيب 9 جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة ومتوسطة، وتم إجلاء جميع الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلاتهم".

وتابع: "تم تحويل المقبوض عليهم والوسائل القتالية المضبوطة إلى القوى الأمنية لتلقي العلاج".