العالم اليوم - قتلى ومصابون بغارة إسرائيلية على منزل جنوبي لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 04:29 مساءً - قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان، السبت، من جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الجبين جنوبي لبنان، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

ومنذ الثامن من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي. وزادت حدة التصعيد بين الجانبين عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل وسط حالة ترقب عالمي ومخاوف من انزلاق المنطقة باتجاه حرب واسعة. ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية "دعما لغزة وإسنادا لمقاومتها"، ويقصف الجيش الإسرائيلي جويا ومدفعيا لاستهداف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

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