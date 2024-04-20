العالم اليوم - مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يهدد بحظر "تيك توك"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 أبريل 2024 08:18 مساءً - أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، قانونا قد يحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس"، وتاليا بالصين.

ويتهم مسؤولون أميركيون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة و"التلاعب بهم". ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.

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