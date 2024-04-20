نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح حزمة مساعدات لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، على التصويت لصالح حزمة مساعدات لإسرائيل.

وخلال الساعات الماضية أجري مجلس النواب الأمريكي تصويتًا بشأن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وفقًا "رويترز".

وقالت رويترز، إنه من المتوقع أن تتم الموافقة على التشريعات، على الرغم من اعتراضات شديدة من بعض النواب الجمهوريين.

وفي وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي أقرت مشروع قانون جمهوري يدعو إلى تقديم 60.84 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا ومشروع القانون آخر يدعو لإرسال 8.12 مليار دولار لمساعدة تايوان ومواجهة الأنشطة الصينية في منطقة المحيطين الهندى والهادئ.



