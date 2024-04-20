نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الأمريكي يتخذ قرار هام حول الشركة الصينية المالكة لتيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنح الشركة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك 9 أشهر لبيعه وإلا سيتم حظره في أميركا، حسب ما أفادته CNN.

ووافق مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

كما وافق المجلس على التصويت لصالح حزمة مساعدات لإسرائيل.

وخلال الساعات الماضية أجري مجلس النواب الأمريكي تصويتًا بشأن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وفقًا "رويترز".

وقالت رويترز، إنه من المتوقع أن تتم الموافقة على التشريعات، على الرغم من اعتراضات شديدة من بعض النواب الجمهوريين.