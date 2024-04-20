نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهود عيان: انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نورشمس بطولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انسحبت قولت جيش الإحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة بعد عملية استمرت 3 أيام، بحيب ما قاله شهداء عيان لـAWP.

جدير بالذكر أن مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية كان قد شهد خلال الأيام الماضية اندلاع اشتباكات قوية بين مقاومين والاحتلال.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 76 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.