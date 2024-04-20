نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تستدعي سفراء الدول المؤيدة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعت إسرائيل، اليوم السبت، سفراء الدول التي أيدت عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وبتصويت بأغلبية 12 صوتًا مقابل صوت واحد وامتناع عضوين عن التصويت، لم يعتمد المجلس مشروع قرار كان سيوصي الجمعية العامة بإجراء تصويت مع أعضاء الأمم المتحدة الأوسع للسماح لفلسطين بالانضمام كدولة عضو كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

ويعتبر مشروع القرار من بين أقصر مشاريع القرار في تاريخ المجلس إن مجلس الأمن، بعد أن نظر في طلب دولة فلسطين للانضمام إلى الأمم المتحدة (S/2011/592)، يوصي الجمعية العامة بأن تقوم دولة فلسطين قبول عضويتها في الأمم المتحدة.

