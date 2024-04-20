نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف حكومة نتنياهو بـ "الكارثة" ويدعو إلى انتخابات مبكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، حكومة نتانياهو بالكارثة، مجددا دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل والإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال لَبيد عبر منصة "إكس"، بعد مشاركته في مظاهرة بحيفا، إن "الحكومة الحالية هي كارثة على إسرائيل". وأضاف أن "هذه الحكومة ليست حكومة الدولة، إنما هي كارثة على البلاد، ولا يمكن لأحد أن يقنعني أنه لا يوجد بديل أفضل".

وأكد لَبيد أن مصلحة إسرائيل وإعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، تتطلب إجراء انتخابات عامة الآن.