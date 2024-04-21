نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية: المساعدات العسكرية الجديدة لإسرائيل ستوسع قاعدة الحرب في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الرئاسة الفلسطينية، إن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لإسرائيل ضوء أخضر لها لتوسيع رقعة الحرب لتشمل كافة دول المنطقة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، أمس، الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، وتدمير كبير في البنية التحتية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن جرائم الاحتلال واعتداءات المستوطنين، لا يمكن أن تكسر إرادة شعبنا، لكنها تقود فقط إلى مزيد من العنف والتوتر.