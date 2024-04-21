نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث فلسطيني لـ "دوت الخليج": الفيتو الأمريكي فضح نوايا حكومة بايدن وتصريحاتها المضللة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منعت الولايات المتحدة الأمريكية، دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باستخدامها حق النقض "الفيتو" للمرة الـ45، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت يوم الخميس الماضي، 18 أبريل.

وقال الباحث الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، إن الفيتو الأمريكي كشف حقيقة نوايا حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأثبت أن كل تصريحاتها مضللة.

وأضاف الباحث الفلسطيني، في تصريح خاص لموقع "دوت الخليج"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساند كل المطالب الإسرائيلية، وتدرك أن مثل هذا القرار يشكل تغييرًا استراتيجيًا في طريقة التفاوض مع إسرائيل فيما بعد.

وأكد الدكتور مطاوع، أن الولايات المتحدة تحمي مصالح إسرائيل وتريد إبقاء الصراع تحت إدارتها، لأن يقدم لها الكثير من المزايا كإدارة أمريكية تستمر بتدخلاتها في المنطقة.