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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| إسرائيل تصارع من أجل رفض الإعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم أنها ستستدعي سفراء الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لإجراء محادثات احتجاجية يوم الأحد المقبل.

في سياق متصل، أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها إعادة النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة، بعد استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد محاولة فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع.

تصويت أعضاء بالأمم المتحدة بقبول الدولة الفلسطينية

صوّت 12 عضوًا في الأمم المتحدة لصالح مشروع القرار الذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت عن التصويت عليه العضوان الآخران (المملكة المتحدة وسويسرا).

كما كان متوقعًا، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد هذا المطلب، الذي أثار انتقادات من حليفتها إسرائيل، التي تشهد حربًا في قطاع غزة.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، يوم السبت، أن الوزارة ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة.

في منشوره، أضاف: "سيتم استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدًا" لعرض الموقف الرسمي للحكومة وتقديم "احتجاج قوي لهم".

وأوضح مارمورشتاين أنه سيتم تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.

اعتراف 137 دولة بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة

وأكد: "الرسالة الواضحة التي ستوجه إلى السفراء هي أن الخطوة السياسية التي قامت بها الفلسطينيين والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية (...) بعد ستة أشهر من مأساة 7 أكتوبر (...) تعتبر جائزة للإرهاب".

وناشد مشروع القرار بـ "قبول دولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة" بدلًا من وضعها الحالي كـ "دولة مراقبة غير عضو" الذي تمتعت به منذ عام 2012.

ووفقًا لإحصاءات فلسطينية، اعترفت 137 دولة من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية.