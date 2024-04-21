نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي رجل بعد أن أضرم النار في نفسه، الجمعة، أمام مبنى محكمة في نيويورك، حيث كانت تجري محاكمة، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، التاريخية بشأن قضية "أموال الرشوة" مع اختتام اختيار هيئة المحلفين، وفقا لوكالة رويترز.

وكان ترامب البالغ من العمر 77 عاما أضحى أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.

رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب

وكان الضحية النار أضرم النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه وسرعان ما هرع الشرطة في اتجاهه قبل استخدام أداة لإطفاء الحريق.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة. نجمع معلومات في المكان".

وفي مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وهو يشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه قبل أن تتقدم الشرطة في اتجاهه.

ولم تمض ثوان حتى سقط الرجل أرضا فيما استخدم رجل آخر أداة لإطفاء الحريق.

سبب الانتحار حرقًا

وحصلت تلك الأحداث المثيرة ظهرا بالتوقيت المحلي أمام فرق وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية حدث المحاكمة.

ولاحقا ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" ووسائل إعلام أمريكية أخرى في وقت مبكر من السبت أن الرجل توفي.

ونقلت "إن بي سي نيوز" عن شرطة مدينة نيويورك قولها إن المستشفى الذي نقل إليه الرجل أعلن وفاته.

وقال شهود إن الرجل أخرج منشورات من حقيبة ظهر وألقاها في الهواء قبل أن يصب على نفسه سائلا ويشعل النار في نفسه.

وتضمنت إحدى تلك المنشورات إشارات إلى "المليارديرات الأشرار"، لكن الأجزاء التي كانت مرئية لشاهد من رويترز لم تذكر ترامب.