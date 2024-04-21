نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة ترامب الانتخابية تجمع 15 مليون دولار تبرعات في مارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس السبت أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس، وهي زيادة كبيرة عن الشهر السابق.

ويتراجع ترامب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات بينما يستعدان للمواجهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يتضح من إفصاحه المالي المقدم إلى لجنة الانتخابات الاتحادية ما إذا كان ترامب قد حقق أي تفوق في معركة جمع التبرعات. ومن المقرر أيضا أن يقدم بايدن تقريرا عن الوضع المالي لحملته بالنسبة لشهر مارس الماضي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه جمع ما يقرب من 11 مليون دولار في فبراير.