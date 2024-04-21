العالم اليوم - نتنياهو لأميركا: لا يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 04:21 صباحاً - وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، رسالة إلى الولايات المتحدة، التي قالت تقارير إعلامية إنها تستعد لفرض عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي.
وقال موقع "أكسيوس" إن من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وصرحت 3 مصادر أميركية مطلعة للموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد يعلن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية ارتكبت قبل أحداث 7 أكتوبر.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية.
وقالت المصادر إن العقوبات ستمنع الكتيبة وأعضاءها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.
ما تعليق نتنياهو؟
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة له على منصة "إكس":
- لا يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي.
- أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية.
- في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن النية بفرض عقوبات على وحدة في الجيش هي قمة العبثية وانحدار في القيم.
- إن الحكومة التي أرأسها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات.
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