العالم اليوم - البيع أو الحظر.. ما أسباب قلق أميركا من تيك توك؟

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 05:18 صباحاً - أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، تشريعا من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يقم مالك منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة ومقرها الصين ببيع حصته في غضون عام.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 لصالح التشريع.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على التشريع في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. ومن المرجح أن يدعمه الرئيس جو بايدن.

وبعد إقرار القانون، ستكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وعلى الأرجح ستحاول الطعن في المحاكم.

واعتبرت شبكة "تيك توك"، في رسالة إلكترونية السبت، أن حظرها في الولايات المتحدة "سينتهك حرية التعبير" لـ170 مليون أميركي.

وأضافت: "اقتراح قانون الحظر سيدمر سبعة ملايين شركة وسيغلق منصة تساهم في الاقتصاد الأميركي بواقع 24 مليار دولار سنويا".

ما أسباب قلق أميركا من تيك توك؟