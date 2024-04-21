نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تسجل أكثر من 1600 حالة وفاة بسبب حمى الضنك في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت البرازيل 1601 حالة وفاة مؤكدة جراء حمى الضنك حتى الآن هذا العام، مع 2061 حالة وفاة أخرى قيد التحقيق، حسبما ذكرت وزارة الصحة يوم السبت.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 3.53 مليون حالة يُشتبه في إصابتها بحمى الضنك على الصعيد الوطني، ويبلغ معدل الإصابة بحمى الضنك في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حاليا 1741 حالة مشتبه بها لكل 100 ألف نسمة.

ويعد عدد حالات الوفاة المؤكدة أعلى بنسبة 35 في المئة من الإجمالي في عام 2023، والذي بلغ 1179 حالة وفاة.

ووفقا للبيانات المحدثة حتى يوم الجمعة، تحملت النساء وطأة المرض، حيث يمثلن 55.2 في المئة من الحالات المؤكدة. وتندرج المجموعة الديمغرافية الأكثر تأثرا ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما.

ودعت الحكومة الجمهور إلى الالتزام ببرنامج التطعيم في البلاد ضد المرض.

وتنتقل حمى الضنك عن طريق بعوضة آيديس إيجيبتي ويمكن أن تكون قاتلة في الحالات الشديدة.