العالم اليوم - بحادث مجهول.. قتيل بتحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين

انتم الان تتابعون خبر بحادث مجهول.. قتيل بتحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 07:25 صباحاً - تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في البحر في وقت متأخر مساء السبت، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتا فيما لا يزال 7 آخرون مفقودين، حسبما ذكرت السلطات اليابانية الأحد.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا للصحافة إن الطائرتين كانتا تشاركان في "تدريب ليلي".

وأضاف: "حاليا سبب (الحادث) مجهول. في الوقت الحالي نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح".

وأشار إلى أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطاما محتملا يعود للمروحيتين.

ولاحقا أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا، قائلة إن 7 آخرين ما زالوا مفقودين.

وتحطمت المروحيتان قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، حسب قناة إن إتش كيه اليابانية العامة.

انقطع الاتصال بإحدى المروحيتين الساعة 22:38 (السبت 13:38 ت غ). وبعد نحو 25 دقيقة، أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضا، وفق قناة إن إتش كيه.

والمروحيتان من طراز ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه الياباني الصنع وهما تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية.

وقبل عام، تحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز يو إتش-60 جاي إيه، في البحر في منطقة أوكيناوا (جنوب غرب اليابان)، ما أدى إلى مقتل ركابها العشرة.