نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجهاد الإسلامي: قصفنا تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية.. واستخدمنا قذائف من العيار الثقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، في بيان أصدرته يوم السبت، بأنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات إسرائيلية في محور التقدم "نتساريم" جنوب غزة.

قذائف الهاون العيار الثقيل

وأوضحت "سرايا القدس" أن عملية الاستهداف تمت باستخدام قذائف الهاون العيار الثقيل، كما أعلنت أيضًا أنها قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية.

من جهته، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

وفيما يدخل الصراع الإسرائيلي في غزة يومه الـ197، ذكرت وزارة الصحة في القطاع في بيان أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل عدد الشهداء الناجمين عنها إلى 37 والجرحى إلى 68 خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكدت الوزارة أن "عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث لا يمكن لفرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي الإجمالية ارتفعت إلى 34049 شهيدًا و76901 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

دخول 400 شاحنة مساعدات يوميا.. كلام محض كذب

على ذات الصعيد فإنَّ الوضع الإنساني يزداد سوًْا في غزة، حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن المزاعم الأمريكية حول دخول 400 شاحنة مساعدات يوميا غير صحيحة ومحض كذب وتزييف للواقع.

أزمة غذائية حقيقية في غزَّة

وأوضح المكتب الإعلامي بغزة: "المزاعم الأمريكية أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة 400 غير صحيحة، ومناطق شمال غزة ما زالت تعاني أزمة غذائية حقيقية في الغذاء والمواد الإغاثية".



