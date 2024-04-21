العالم اليوم - ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 09:24 صباحاً - تغلب إنتر ميامي على ضيفه ناشفيل بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم، مساء السبت.

الضيوف تقدموا مبكرا عبر هدف عكسي من فرانكو نيغري في الدقيقة الثانية، لكن إنتر ميامي عادل النتيجة بعد 9 دقائق فقط عبر نجمه ليونيل ميسي.

وعاد الدولي الأرجنتيني ليصنع الهدف الثاني من ركلة ركنية سجلها زميله سيرخيو بوسكيتس في الدقيقة 39، وذلك قبل أن يؤمن ميسي النقاط الثلاث بتسجيل الهدف الثالث من نقطة الجزاء عند الدقيقة 81، محرزا هدفه السابع خلال 6 مباريات بالدوري الأميركي.

الفوز صعد بإنتر ميامي إلى صدارة ترتيب المنطقة الشرقية قبل مباراة نيويورك ريد بولز في نفس اليوم برصيد 18 نقطة، بينما تجمد رصيد ناشفيل عند 7 نقاط في المركز 14.