نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهود مصرية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان.. استضافة لقاءات دبلوماسية مع أعضاء اللجنة الخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل مصر علي تكثفي جهودها لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، حيث استضاف السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعات سفراء دول المملكة العربية السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، أعضاء اللجنة الخماسية حول لبنان، مع عدد من الكتل النيابية، من بينها كتلة الاعتدال الوطني، وكتلة تجدد، وكتلة نواب التغيير، وكتلة حزب الطاشناق الأرمني.

وفي لقاءات تشاورية لسفراء الدول الخمس، ناقشوا نتائج الاجتماعات المكثفة التي أجراها سفراء اللجنة الخماسية مع مختلف الأحزاب والكتل النيابية في لبنان.

أكد السفير موسى أن مصر تسعى للتعاون مع أعضاء اللجنة الخماسية لسرعة إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، ودعم استكمال المؤسسات الدستورية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار السفير المصري إلى حرص مصر على ضمان أن تكون جهود اللجنة الخماسية داعمة لسيادة لبنان واستقلالية قراره الوطني، مؤكدًا على دور الدول الأعضاء في توفير المناخ الإيجابي والثقة بين الأطراف اللبنانية لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت ممكن.