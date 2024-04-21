العالم اليوم - تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعتقل 36 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 02:26 مساءً - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأحد، إن السلطات التركية اعتقلت 36 شخصا للاشتباه في وجود صلة بينهم وبين تنظيم داعش، وذلك خلال عمليات نُفذت في 4 مناطق.

وذكر يرلي قايا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الشرطة احتجزت مشتبها بهم وُجد أنهم كانوا نشطين في صفوف تنظيم داعش وأنهم ساعدوا في تمويل التنظيم وتزويده بالإمدادات.

وأضاف الوزير أن الشرطة صادرت أيضا عدة بنادق ومسدسات غير مرخصة في إطار العمليات.