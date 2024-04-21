العالم اليوم - مصر تشتري 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 04:21 مساءً - قالت وزارة التموين المصرية، الأحد، إن الهيئة العامة للسلع التموينية اشترت 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة.

وأضافت الوزارة أن الشحنات ستصل في الفترة من مايو إلى أغسطس.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية "تم التعاقد سابقا على 250 ألف طن سكر خام ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه حتى الآن 450 ألف طن سكر".

وذكر متعاملون في وقت سابق تقديرات عن وصول الشحنات بين يونيو ويوليو. وأشاروا إلى أن هناك شحنتين للتسليم في الفترة من 15 إلى 30 يونيو إحداهما من فيتيرا كميتها 50 ألف طن بسعر 505 دولارات للطن والأخرى من إل.دي.سي بنفس الكمية وبذات السعر.

كما أضافوا أن هناك شحنتين أخريين للتسليم في الفترة من الأول وحنى 15 من يوليو إحداهما من فيتيرا أيضا تبلغ 50 ألف طن بسعر 500 دولار للطن والأخرى بذات الكمية والسعر من تيريوس.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على استيراد مليون طن من السكر خلال العام الجاري، من أجل زيادة المعروض في السوق والحد من ارتفاع الأسعار المحلية.

وقالت وزارة التموين، في بيانها، إن استيراد هذه الكميات من السكر يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي منه "ولتعزيز المعروض بالأسواق من تلك السلعة الاستراتيجية الهامة والحفاظ على ثبات أسعاره بزيادة ضخه بالأسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضا في الوقت الحالي".

وأضافت أنه سيتم إعادة تكرير هذه الكميات المستوردة من السكر الخام بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.